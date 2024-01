Adan Canto è morto l’8 gennaio all’età di 42 anni per un cancro appendicolare, battaglia affrontata in modo privato, e i suoi amici e colleghi, da Kiefer Sutherland a Maggie Q, hanno ricordato l’attore sui social.

Kiefer Sutherland, che ha recitato con lui in Designated Survivor, ha scritto su Instagram:

Ultimamente mi sembra di aver dovuto fare troppi post come questo, ma mi si spezza il cuore per la perdita di Adan Canto. Era uno spirito così meraviglioso. Il suo desiderio di fare bene come attore, essere grandioso, e poi migliorare, era davvero notevole e mancherà molto a tutti. Mi si spezza il cuore pensando inoltre a sua moglie, Steph, e ai suoi due giovani figli. Adan, riposa in pace.

Maggie Q ha ricordato il suo “meraviglioso amico”, aggiungendo poi:

Sei il livello di persona che Hollywood non si merita nemmeno. La gentilezza, il calore, e la generosità di spirito, la totale dedizione nei confronti della tua famiglia, e il fatto che facessi sempre la cosa giusta. Nessuno aveva la tua moralità e nemmeno ci si avvicinava. Non capisco quanto accaduto. Tutte le persone che ti conoscevano erano fortunati. Questo è tutto quello che so.

LaMonica Garrett, tra gli interpreti di Designated Survivor, ha sottolineato:

Per quanto fosse un attore grandiose, Adan era persino migliore come essere umano, padre, marito, e amico. Trasmetteva senza sforzo sicurezza e umiltà.

Sean Lew, nelle sue stories Instagram, ha dichiarato di non essere in grado di commentare, essendo totalmente perso dopo la triste notizia, aggiungendo poi:

Adan, eri una delle persone più cool con cui io abbia mai lavorato. Ero onorato di essere un tuo collega. Non ho mai recitato nelle tue scene, ma ci trovavamo sempre a pranzo e condividevamo con te ogni volta una risata. Continueremo lo show in tuo onore e come tributo per tutto quello che ci hai dato. Non passerà un singolo giorno senza ricordare quello che hai dato a questo mondo. Grazie per tutto, mi mancherai veramente.

Shiva Negar di The Cleaning Lady ha aggiunto che ha un cuore spezzato.

Fox ha dichiarato:

Sarai sempre il nostro Arman. Adan Canto, il tuo ricordo sarà sempre apprezzato. Soffriamo insieme alla famiglia di Adan, agli amici e ai fan.

Warner Bros Television e Fox Entertainment hanno rilasciato un comunicato:

Ci si spezza il cuore apprendendo la notizia della morte di Adan Canto. Un attore meraviglioso e un caro amico, siamo onorati nell’averlo come parte delle famiglie di Warner Bros Television e FOX Entertainment fin dal suo debutto americano in The Following più di un decennio fa. Più recentemente ha illuminato lo schermo in The Cleaning Lady con una performance potente che ha evidenziato il suo talento, la sua versatilità, profondità e vulnerabilità. Si tratta di una perdita imperscrutabile, e siamo in lutto insieme alla moglie Stephanie, i loro figli e le persone amate. Ci mancherà davvero Adan.

Fonte: Deadline