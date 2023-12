Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il sito TVLine ha regalato ai fan della serie The Cleaning Lady un’interessante anticipazione condividendo la prima foto dei genitori di Arman Morales.

Lo show targato Fox tornerà prossimamente sugli schermi con la terza stagione e nelle puntate inedite verranno introdotti i personaggi di Teresa Morales, interpretata da Jacqueline Obradors (NYPD Blue), ed Eduardo Morales, parte affidata a Jason Manuel Olazabal.

LEGGI – Naveen Andrews nel cast della stagione 2 di The Cleaning Lady

Eduardo viene descritto come testardo e dal rapporto difficile con il figlio Arman, che considera un traditore e fonte di vergogna per la famiglia. L’uomo, tuttavia, segretamente spera di riallacciare i rapporti con il figlio. Eduardo protegge però il suo cuore nell’unico modo possibile: diventando ancora più duro.

Teresa, invece, è una persona calorosa e piena di sentimenti. La distanza tra il marito e il figlio le ha causato molta sofferenza e la donna prova il peso della vergogna causata dai crimini commessi da Arman. Nonostante il suo animo gentile, Teresa non ha inoltre paura nel difendere ciò in cui crede o mostrare il suo amore per il figlio.

I due personaggi saranno una presenza ricorrente negli episodi in arrivo da martedì 5 marzo sugli schermi di Fox.

Nel cast di The Cleaning Lady ci sono anche Kate del Castillo (La Reina del Sur), Santiago Cabrera (Star Trek: Picard) e Clayton Cardenas (Mayans M.C.).

Che ne pensate della foto dei genitori di Arman, in arrivo nella stagione 3 di The Cleaning Lady?

Fonte: TVLine