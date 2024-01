È in produzione un reboot della serie britannica The Avengers, da noi conosciuta come Agente speciale.

StudioCanal possiede i diritti di The Avengers e sta lavorando da tempo al reboot del franchise.

Secondo le fonti, Ben Taylor (Sex Education di Netflix) sarà il regista; Mickey Down e Konrad Kay (HBO/BBC’s Industry) scriveranno la sceneggiatura. Wall to Wall di Warner Bros. Discovery coprodurrà con StudioCanal la nuova serie tv.

Per chi non sapesse di cosa parla la serie, ecco una breve sinossi:

John Steed è un agente del servizio segreto britannico dall’inappuntabile completo elegante con bombetta e ombrello che lavora per risolvere casi intricati. Lo affianca un partner che cambia nel corso delle stagioni della serie. Da un’iniziale trama gialla la serie assume via via connotati maggiormente fantaspionistici nelle ultime due stagioni, quando, oltre alle partner femminili (Cathy Gale, Emma Peel e Tara King), è assistito anche dal capo del servizio segreto, Mamma.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book