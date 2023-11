Lo scorso settembre sono trascorsi dieci anni dal debutto di Agents of SHIELD sulla ABC. La serie della Marvel faceva seguito agli eventi di Avengers (2012) e vedeva il ritorno di Clark Gregg nei panni dell’agente Phil Coulson. Nel cast anche Chloe Bennet nel ruolo di Skye/Daisy Johnson, Ming-Na Wen nel ruolo di Melinda May, Brett Dalton nel ruolo di Grant Ward, Iain De Caestecker nel ruolo di Leo Fitz ed Elizabeth Henstridge nel ruolo di Jemma Simmons. Cinque dei sei membri del cast originale sono rimasti nella serie per tutta la sua durata, ad eccezione di Dalton. Tuttavia, dopo aver lasciato la serie alla fine della terza stagione, Dalton ha fatto un’apparizione a sorpresa nella quarta stagione ed è rimasto vicino al resto del cast e ai creatori dello show. Il sito americano ComicBook.com ha recentemente avuto la possibilità di parlare con Dalton della sua nuova serie, Found, e si è parlato del 10° anniversario di Agents of SHIELD. Sfortunatamente, il compleanno dello show è avvenuto in concomitanza con lo sciopero dei SAG.

“È stato così. In realtà non potevamo nemmeno twittarlo. No, non potevamo twittare, ma non potevamo nemmeno pubblicare un post al riguardo“, ha detto Dalton. “Se sapete qualcosa, fatemelo sapere“, ha scherzato quando gli è stato chiesto se ci sarà una reunion. “Sono ancora in contatto con quei ragazzi. Sarebbe meraviglioso. Ci ho pensato anch’io. Siamo in un periodo di reboot e questo sarebbe un momento perfetto, secondo me, per riportarlo in auge“.

“Purtroppo ho interpretato un personaggio che è morto tre volte, quindi dovrebbero fare una specie di viaggio nel tempo, ma anche questo non è da escludere“, ha aggiunto Dalton. “Perciò hanno il mio numero e mi piacerebbe molto vedere Grant Ward, in qualche modo, forma o modo, apparire in uno show televisivo o in un film. E forse, dicendolo ora, succederà davvero”. Quindi mettetevi al lavoro Jamie e ComicBook.com“.

