In occasione di una recente intervista per SAG-AFTRA, Rosario Dawson in compagnia di Hayden Christensen ha parlato di Ahsoka 2 e delle sue speranze per la seconda stagione.

“È stato bellissimo rivederla riprendersi quella luce, il che mi rende più emozionata per una seconda stagione e per l’idea di esplorarla in maniera più approfondita ora che ha fatto pace con il suo passato” ha commentato l’attrice. “Adesso può guardare al futuro e affrontare altre sfide“.

Ha poi aggiunto:

Ecco cos’è che amo di Star Wars: i personaggi sono in conflitto costante, sono sempre messi in discussione. E solo perché ha compreso e accettato una parte di sé, non vuol dire che Ahsoka non sarà messa ancora alla prova.

Ahsoka è disponibile su Disney+.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

I film e le serie imperdibili