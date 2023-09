L’episodio 5 di Ahsoka è disponibile da oggi su Disney+, e dà il via alla seconda parte della prima stagione. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Durante l’episodio 5 seguiamo Ahsoka al fianco del suo maestro Anakin, ripercorrere gli eventi delle Guerre dei Cloni all’interno del Mondo tra i Mondi. Anakin le spiega che deve sconfiggerlo se vuole sopravvivere, e poi l’attacca.

Nel frattempo, Hera e i piloti della Ribellione stanno cercando Ahsoka e Sabine. Jacen sente qualcosa nell’oceano, invitando la madre a controllare. Nel mentre Ahsoka riesce a sconfiggere anakin, riappacificandosi con se stessa e col suo maestro. Una volta sconfitto, la guerriera viene tratta in salvo e torna nel mondo reale.

Ripresi i sensi, Ahsoka scopre che Sabine è scomparsa e che la mappa è stata distrutta. Decide quindi di percepire con la Forza i ricordi dell’oggetto, scoprendo che la sua padawan è andata con Baylan in un’altra galassia.

Per seguirla, Ahsoka decide di sfruttare i Purrgil. Utilliza quindi la forza per comunicare con la balena più grande, convincendola a farsi trasportare nel viaggio interstellare. L’episodio si conclude quindi con Ahsoka e Huyang nella bocca del Purgill, mentre Hera affronta le conseguenze delle sue azioni con le navi della Nuova Repubblica.

I primi cinque episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

