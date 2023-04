Nella serie Ahsoka, uno dei progetti che fanno parte di Star Wars, entrerà in scena in versione live action il malvagio Thrawn, ruolo affidato a Lars Mikkelsen che ha ottenuto l’approvazione del creatore Timothy Zahn.

L’attore aveva dato voce al personaggio nello show animato Star Wars Rebels e continuerà la sua esperienza nella saga anche nel nuovo progetto. Lo scrittore, ospite del Paris Fan Festival 2023, ha infatti condiviso la sua opinione sul casting.

Zahn ha spiegato:

Visualizzo i personaggi per quanto riguarda l’atteggiamento, non tanto per quanto riguarda la voce o l’aspetto fisico. Lars Mikelsen ha compiuto un lavoro meraviglioso con la voce. L’attore è danese. Non ha realmente un accento, ma una particolare cadenza quando interpreta Thrawn che lo fa sembrare un po’ alieno. Lo trovo la scelta perfetta.