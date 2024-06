Dave Filoni ha raccontato come è nato il personaggio di Ahsoka, e ha svelato che inizialment ei piani erano molto diversi.

Ospite del 3rd & Fairfax: The WGAW Podcast, Dave Filoni ha spiegato come è nato e come si è approcciato a George Lucas per il personaggio di Ahsoka per The Clone Wars:

All’inizio, io e Henry abbiamo avuto un’idea che non includesse Anakin e Obi-Wan, perché non volevamo toccare questi personaggi, non ci azzardavamo. Ma George diceva: “No, è quello che vogliono i ragazzi, conoscono questi personaggi. Riguarderà loro, ma prenderemo questo personaggio e la renderemo l’apprendista di Anakin.” Ed è così che è nata Ahsoka… L’idea originale era di avere un Padawan Jedi, ma George voleva questo Padawan, e voleva che fosse un Twi’lek, e poi ho pensato, “Bene, facciamo Togruta” e poi mi piaceva un po’ di più il design di quel particolare alieno. Lui prese semplicemente un libro di storia da quelli che lo circondavano e trovò il nome Ahsoka.

Filoni ha proseguito spiegando che inizialmente la storia era più seria e oscura:

La nostra versione originale era piuttosto seria. Come tende a succedere con Star Wars, e non so perché, lo adoravamo da bambini ed era divertente ed edificante, ma ora dobbiamo renderlo serio. Quindi il nostro montaggio originale prevedeva una giovane ragazza trascinata in una guerra, addestrata come pacificatrice e quel che si trova davanti è fuori dalla sua portata. Questa è una sfida alla morte e questa è tensione, ma George aveva una visione diversa. Ha detto che questa giovane ragazza è stata addestrata come cavaliere Jedi. I momenti non sono troppo grandi per lei. Può gestirlo. Ci disse “Ragazzi, state prendendo la cosa troppo sul serio, dovete divertirvi di più”.

Nel cast di Ahsoka ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

