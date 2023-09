Hayden Cristensen è tornato a indossare i panni di Anakin Skywalker in Ahsoka, la nuova serie tv di Star Wars disponibile su Disney+.

In un nuovo video di Entertainment Weekly, Christensen condivide la sua gratitudine per l’opportunità di indossare nuovamente i panni di Anakin, soprattutto insieme alla sua amica di lunga data Rosario Dawson. Christensen ha interpretato brevemente Anakin Skywalker anche nella serie Obi-Wan Kenobi del 2022 insieme a Ewan McGregor, ma la sua apparizione in Ahsoka gli ha concesso molto più tempo sullo schermo nei panni dell’amato personaggio di Star Wars.

I primi cinque episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Screen Rant

