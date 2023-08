Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 di Ahsoka, disponibile da ieri su Disney+, ha mostrato Jacen Syndulla per la prima volta in live action. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nell’episodio 3 Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) cerca di informare la Nuova Repubblica che il Grand’Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) potrebbe essere vivo. Una volta fatto ciò, Hera esce nel corridoio e viene accolta da suo figlio, Jacen (Evan Whitten), che chiede di Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) e rivela che anche lui vuole essere uno Jedi.

Jacen venne presentato alla fine di Rebels, come il figlio di Hera e del defunto Kanan Jarrus. Prendendo in prestito il suo nome da Leia e dal figlio di Han nel canone di Star Wars Legends, Jacen è apparso solo brevemente nell’universo di Star Wars prima di questa apparizione in Ahsoka, rimanendo però una parte molto importante del canone di Rebels.

I primi tre episodi di Ahsoka sono disponibili su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa vi aspettate da Jacen in Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili