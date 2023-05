Uno dei personaggi che i fan attendono maggiormente di vedere in Ahsoka è senza dubbio Hera Syndulla, leader della resistenza Twi’lek e poi generale, interpretata nella serie Disney+ da Mary Elizabeth Winstead.

Intervistata da EW durante il podcast Dagobah Dispatch, l’attrice ha ammesso di non essere stata una grande esperta di Star Wars prima di unirsi alla serie, ma di aver recuperato strada facendo.

In particolare, Winstead ha studiato le quattro stagioni di Star Wars Rebels in cui sono presenti tanti dettagli sul personaggio:

Come attrice, interpretare un personaggio che ha già avuto una sua storia così ricca su una serie come Rebels è qualcosa di incredibile. Perché a volte ci viene chiesto di creare da soli delle storie sul passato dei nostri personaggi, o di cercare di approfondire il suo carattere quando in realtà non c’è molto sulla pagina. E quindi interpretare un personaggio che ha vissuto, stagione dopo stagione, trame e storie complesse con vari personaggi, con una vita, delle relazioni e delle esperienze, è stato qualcosa che non avevo mai vissuto prima d’ora in quel modo.

Senza dubbio è stato utile avere intorno il creatore di Rebels, Dave Filoni, che è anche il creatore della serie Ahsoka:

Chi sarà Hera quando la incontreremo nella serie?

La vedo come una persona incredibilmente forte ma complicata. È molto materna, ma è anche la leader di questo equipaggio. E mano a mano, continua sulla sua strada diventando un generale. Quindi si trova a guidare molte persone, è diventata una sorta di leggenda a modo suo.

È anche una persona molto dolce e calorosa, e le persone si recano da lei per consigli e rassicurazioni, per essere confortate. Vedere tutte queste cose combinate insieme è decisamente inconsueto, e volevo davvero interpretare questo tipo di figura sullo schermo, perché è una figura a cui fare riferimento come donna – o anche solo come persona – dal momento in cui è in grado di essere tutte queste cose insieme.

Ovviamente non è perfetta, ma ha tutta una serie di qualità che la rendono una persona da cui si può prendere esempio. E mi piace provare a essere quel tipo di persona nella serie. Non so se riuscirei a esserlo nella realtà, ma mi piace pensare di poterci provare!