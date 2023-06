Rosario Dawson sarà la protagonista di Ahsoka, la prossima serie tv di Star Wars e l’attrice sta già chiedendo per realizzare una stagione 2.

In una recente intervista con Empire Magazine, l’attrice si è detta più che disposta a tornare per un’eventuale stagione 2:

Lo sto assolutamente continuando a chiedere. Ci stiamo scherzando, ma ci sto credendo perché mi sento come se avessi aiutato Dave Filoni a dare vita a questo ruolo. Quindi sono pronta. Sono emozionata. Sono disposta a farlo. Ho preparato i miei impacchi di ghiaccio per la stagione 2 e oltre! Non mi arrabbierei se la facessimo!

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ ad agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Vorreste una stagione 2 di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

