Nella serie Ahsoka, come rivelato dal trailer condiviso ieri alla Star Wars Celebration 2023, apparirà anche il padre di uno dei protagonisti della storia raccontata in Resistance, il senatore Xiono, ruolo affidato a Nelson Lee.

Il personaggio di Kazuda Xiono, soprannominato Kaz, ha debuttato nella serie animata Star Wars: Resistance ed è un pilota militare e poi una spia della Resistenza, ativo negli anni dopo la Guerra Civile Galattica.

Kazuda è figlio di Hamato Ziono e ha fatto parte dei Starfighter Corps della flotta della Nuova Repubblica durante la Guerra Fredda, venendo poi reclutato dalla Resistenza per diventare una spia tra le fila del Primo Ordine. Xiono è stato poi inviato a Colossus, sul pianeta Castilon, dove il comandante Poe Dameron gli ha ordinato di raccogliere delle informazioni sulla popolazione e capire se era fedele alla Repubblica o al Primo Ordine.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire in che modo verrà coinvolto il padre di Xiono nella serie live-action?

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Potete rimanere aggiornati sulla serei grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

