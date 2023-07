Oggi LEGO ha annunciato dei nuovi set di Star Wars e di Ahsoka al San Diego Comic-Con 2023.

San Diego, 19 luglio 2023 – Oggi, al San Diego Comic-Con, il Gruppo LEGO ha annunciato tre new entry nella linea LEGO® Star Wars™. Due dei set, sono collegati alla serie che verrà trasmessa in streaming su Disney+ dal 23 agosto Star Wars:Ahsoka: lo Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano e l’E-Wing™ della Nuova Repubblica vs. Starfighter™ di Shin Hati. Inoltre, è stata svelata una nuova versione in mattoncini dello Wookiee più amato di sempre, Chewbecca™.

La nuova serie Star Wars: Ahsoka, ambientata dopo la caduta dell’Impero, segue l’ex Jedi Ahsoka Tano (interpretata da Rosario Dawson) mentre indaga su una nuova minaccia per la galassia, già vulnerabile. Le due riproduzioni delle celebri astronavi invitano i fan a unirsi ad Ahsoka – guerriera, emarginata e ribelle – nelle sue avventure in giro per la galassia.

Set LEGO® Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano (75362)

I bambini possono vivere le avventure della nuova serie Star Wars: Ahsoka a casa loro e in formato mattoncino con LEGO® del T-6 Jedi Shuttle di Ahsoka Tano.

Questo modello dell’astronave è dotato di una cabina di pilotaggio apribile in cui posizionare leminifigure LEGO,un carrello di atterraggio che si ritrae facilmente per la modalità di volo, due pistole da tiro e due vani portaoggetti per attrezzi e armi.

Il set, include anche le nuove minifigure LEGO Ahsoka Tano, Sabine Wren, Professor Huyang e Marrok, e numerosi accessori, tra cui le spade laser, per ispirare il gioco creativo dei piccoli avventurieri.

Set LEGO® E-Wing™ della Nuova Repubblica vs. Starfighter™ di Shin Hati (75364)

Grazie al nuovo set LEGO® Star Wars™® E-Wing™ della Nuova Repubblica vs. Starfighter™ di Shin Hati, ideale per bambini dai 9 anni in su, è possibile vivere un emozionante inseguimento galattico.

La costruzione presenta due modelli di astronavi di Star Wars: Ahsoka autenticamente dettagliati, quattro minifigure LEGO di personaggi iconici e una minifigure di un droide astromeccanico della Nuova Repubblica.

Ciascuna astronave è dotata di una cabina di pilotaggio in cui inserire le minifigure, due pistole da tiro e una zona per riporre le armi. Il caccia stellare E-wing dispone inoltre di uno spazio dietro la cabina di pilotaggio e di un carrello di atterraggio retrattile.

I due prodotti si aggiungono al Ghost & Phantom II, svelato il 9 luglio. I fan di LEGO e di Star Wars possono riprodurre le scene costruendo l’astronave Ghost e la sua navetta Phantom II e divertirsi con le minifigure del Generale Hera Syndulla, Tenente Beyta, Primo Ufficiale Hawkins, Jacen Syndulla e Chopper (C1-10P).

Set LEGO® Chewbecca™ (75371)

Oltre ai due set Star Wars: Ahsoka, il Gruppo LEGO introduce all’interno dell’universo LEGO® Star Wars™una nuova versione di Chewbecca, in occasione del 40° anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Questo modello da esposizione meravigliosamente dettagliato, composto da oltre 2.000 pezzi, include le caratteristiche distintive di Chewbecca, completo di un bowcaster gigante.

Infine, sono incluse anche un’adorabile minifigure di Chewbecca e una targa espositiva. Questo tributo a una delle icone di Star Wars può diventare anche un suggestivo e originale centrotavola, con i suoi 46 cm di altezza.

Jens Kronvold Frederiksen, Design Lead di LEGO Star Wars, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di portare questi tre nuovi prodotti nella linea LEGO® Star Wars™. La nuova serie Star Wars: Ahsoka rappresenta uno sviluppo importante all’interno del franchise di Star Wars e ci è piaciuto moltissimo dare vita a queste galattiche astronavi in formato mattoncino. Non vediamo l’ora che i fan inizino la loro avventura costruendo questi fantastici set, immergendosi nell’ultima epica storia della galassia lontana lontana.”

César Carvalhosa Soares, Senior Designer del LEGO Group, ha dichiarato: “Progettare il set LEGO® Chewbecca™ è stato uno dei miei progetti preferiti finora: è stata una grande sfida catturare e riprodurre la pelliccia del personaggio in formato di mattoncino!”.

Tutti e tre i nuovi prodotti possono essere abbinati all’app LEGO Builder. Questa applicazione ha strumenti che consentono ai costruttori di ingrandire e ruotare la versione digitale 3D del modello LEGOreale durante la costruzione, salvare i set e monitorare i progressi.

I set di costruzione LEGO® Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano, E-Wing™ della Nuova Repubblica vs. Starfighter™ di Shin Hati e Chewbecca™ sono ora disponibili per il pre-ordine e saranno acquistabili dal 1° settembre 2023 presso i LEGO Store, su LEGO.com/Star-Wars e nei migliori negozi di giocattoli.

Ulteriori dettagli nella lista qui sotto:

Set LEGO® Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano

Età: 9+

Prezzo: 74.99 €

Pezzi: 599

N. prodotto: 75362

Dimensioni: 10 cm di altezza, 27 cm di lunghezza, 24 cm di larghezza

Disponibile: a partire dal 1° settembre 2023 su LEGO.com, nei LEGO store e nei migliori negozi di giocattoli.

Set LEGO® E-Wing™ della Nuova Repubblica vs. Starfighter™ di Shin Hati

Età: 9+

Prezzo: 104.99 €

Pezzi: 1.056

N. prodotto: 75364

Dimensioni: 10 cm di altezza, 27 cm di lunghezza, 24 cm di larghezza

Disponibile: a partire dal 1° settembre 2023 su LEGO.com, nei LEGO store e nei migliori negozi di giocattoli.

Set LEGO® Ghost & Phantom II

Età: 10+

Prezzo: 169.99 €

Pezzi: 1.394

N. prodotto: 75357

Dimensioni: 12 cm di altezza, 34 cm di lunghezza, 26 cm di larghezza

Disponibile: disponibile dal 1° settembre su LEGO.com, nei LEGO store e su Amazon.

Set LEGO® Chewbecca™

Età: 18+

Prezzo: 209.99 €

Pezzi: 2.319

N. prodotto: 75371

Dimensioni: 46 cm di altezza e 18 cm di larghezza

Disponibile: a partire dal 1° settembre 2023 su LEGO.com, nei LEGO store e nei migliori negozi di giocattoli.

Fonte: Comunicato Stampa

