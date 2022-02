ha debuttato comein Smallville e avrebbe dovuto recitare nel pilot di una serie sul personaggio per la neonata The CW, prima che gli venisse preferito(This is Us) per il ruolo.

L’attore è stato ospite del podcast di Michael Rosenbaum per promuovere Reacher (disponibile su Amazon Prime Video da qualche giorno) e ha dichiarato di non essere arrabbiato per non aver ottenuto la parte:

Non mi sono arrabbiato per nulla, perché avrei dovuto? Mi avevano segnalato per il ruolo ed ero emozionato, avevo fatto solo quello fino ad allora, Smallville è stato il mio primo lavoro, sono qui da tre settimane e ho già una serie tutta mia?

Ma poi il nuovo presidente di The CW ha cambiato idea, si sarà chiesto chi fossi, e lo avrei fatto anche io! Una settimana dopo, Justin Hartley si era liberato dalla soap opera Passions ed era libero per il ruolo.

L’episodio pilota della serie cambio poi nome in Mercy Reef, potete vederne il trailer qui sotto:

Dato che la serie non è più proseguita, questa delusione ha fatto bene alla carriera di Ritchson che ha dichiarato:

Ho imparato la lezione migliore fin da subito: non aggrapparmi troppo a queste cose. Nulla è garantito e nulla mi è dovuto. Se non lo avessi imparato allora sarei diventato un vero co…ne.

Fonte: TV Line