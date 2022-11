Alice in Borderland, nuove foto della stagione 2

Alice in Borderland

Netflix ha pubblicato alcune nuove foto della stagione 2 di Alice in Borderland, in arrivo sulla piattaforma il prossimo dicembre.

Nelle nuove foto, che potete vedere nella galleria qui sotto, Ryohei Arisu e Yuzuha Usagi son oaffiancati dagl ialtri giocatori, nei nuovi terribili giochi che dovranno superare per la propria salvezza.

Il progetto è un adattamento dell’omonimo manga e gli otto episodi già realizzati raccontavano la storia di un disoccupato insoddisfatto (Yamazaki Kento) che va alla ricerca della fonte di una misteriosa luce e scopre che la popolazione di Tokyo sembra essere scomparsa. Lui e sue due amici scoprono poi di essere al centro di un mortale lotta per la sopravvivenza.

La regia è stata firmata da Sato Shinsuke (Gantz, Death Note: Light Up The New World). Il fumetto originale è invece firmato da Aso Haro ed è stato pubblicato dal 2010 al 2016. La sceneggiatura della serie è stata curata da Watabe Yoshike, Kuramitsu Yasuko e Sato.

Cosa ne pensate delle nuove foto della stagione 2 di Alice in Borderland? Fatecelo saper econ un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

