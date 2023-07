All’inizio del 2024 PBS pubblicherà la stagione 4 di All Creatures Great and Small – Creature grandi e piccole, composta da sette nuovi episodi.

La quarta stagione vedrà Nicholas Ralph tornare nel ruolo del giovane veterano di campagna James Herriot, ora sposato con Helen, interpretata da Rachel Shenton (White Gold). Samuel West (Slow Horses) sarà nuovamente il mentore di James, Siegfried Farnon, mentre Anna Madeley (Time) sarà la signora Hall, matriarca di Skeldale House. Anche Patricia Hodge (A Very English Scandal) riprenderà il ruolo dell’eccentrica signora Pumphrey, e il cagnolino Derek quello del suo viziato pechinese Tricki.

Neve McIntosh (Shetland) si unisce al cast nei panni dell’efficientissima contabile Miss Harbottle, insieme a James Anthony-Rose (Slow Horses) nei panni dello studioso studente universitario di veterinaria Richard Carmody. Sarà un allievo per James.

Le riprese di All Creatures al momento si stanno svolgendo nello Yorkshire.

La prima stagione di All Creatures Great and Small – Creature grandi e piccole ottenne 5 milioni di spettatori dal suo debutto sugli schermi di Channel 5. Le puntate raccontano le esilaranti avventure di un giovane veterinario di campagna e ha come protagonisti Nicholas Ralph e Samuel West.

La serie è stata già venduta alla piattaforma di streaming cinese Huanxi Media e in Australia. Ben Vanstone sarà sceneggiatore e produttore del progetto, mentre Brian Percival sarà coinvolto come regista e produttore esecutivo.

Nel cast ci sono Anna Madeley, Callum Woodhouse, Rachel Shenton, Matthew Lewis e Nigel Havers. Tra gli interpreti della prima stagione c’era anche l’attrice Diana Rigg.

Fonte: Deadline