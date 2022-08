Sono passati vent’anni dalla fine di Ally McBeal, e proprio mentre arriva su Disney+ una serie tv definita da molti “Ally McBeal con i supereroi“, ovvero She-Hulk, la ABC inizia a sviluppare ufficialmente il revival dell’amato legal drama con Calista Flockhart andato in onda per cinque stagioni.

Secondo quanto riporta Deadline, Karin Gist sta scrivendo e produrrà a livello esecutivo un sequel della serie ambientato nello stesso studio legale, ai giorni nostri. Protagonista una giovane donna nera che si unirà allo studio appena terminati gli studi di legge. Dovrebbe essere la figlia di Renée Raddick (Lisa Nicole Carson), che viveva con Ally McBeal nella serie originale. Calista Flockhart è stata contattata per riprendere i panni di Ally, anche se ovviamente in modo ridotto, e produrre la serie a livello esecutivo: notizie ufficiali sul suo coinvolgimento arriveranno però solo dopo che avrà letto la sceneggiatura. Anche David E. Kelley è stato contattato, e avrebbe dato la sua benedizione a questo seguito senza però essere coinvolto, per poter dare mano libera a Gist.

Alla produzione ci sarà ovviamente 20th Television, ora parte di Disney TV Studios.

Negli anni si è parlato spesso di un possibile ritorno di Ally McBeal, andato in onda dal 1997 al 2002. Nel 2021 l’ultima notizia su un possibile revival.