Qualche settimana fa Showtime ha diffuso il trailer di, la serie remake del film del 1980 che ha lanciato la carriera di Richard Gere ed è stato scritto e diretto da prossimo Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia ).

Sembra però che Schrader non sia stato coinvolto nel remake televisivo del suo celebre film, almeno questo è quanto spiegato dal grande sceneggiatore e regista in un post asciutto come quelli che solo lui sa scrivere:

Un chiarimento. American Gigolò. Dopo che è comparso online il trailer della serie Showtime, tutti mi hanno chiesto se sono coinvolto. La risposta è no. Qualche anno fa ho ricevuto una telefonata dalla Paramount, volevano fare un remake della serie di American Gigolò. Replicai che mi sembrava un’idea terribile – i tempi sono cambiati, la pornografia di internet ha ridefinito il concetto di uomini lavoratori del sesso, dei virus e così via. Non riuscivo a immaginare Julian Kay lavorare a un addio al nubilato. (Scorsese e io abbiamo combattuto numerosi tentativi simili di rifare Taxi Driver per anni). Pensavo che avessero finito. Poi mi richiamarono dicendo che Jerry Bruckheimer e la Paramount avevano i diritti per rifare American Gigolò senza il mio consenso. Dissi che avrei pensato a come avremmo potuto strutturare una serie di quel tipo. No, mi risposero: non volevano il mio coinvolgimento. Ecco le mie opzioni: 1) prendere 50 mila dollari e non essere coinvolto, 2) prendere 0 dollari e non essere coinvolto, 3) minacciare una costosa e inutile causa e non essere coinvolto. Ho preso i 50 mila dollari. Non ho visto il trailer. Sono un grande fan di Jon Bernthal e auguro a Gretchen Mol il meglio (inoltre avrei voluto fare un lavoro migliore col film che ho scritto e diretto per lei, scusami Gretch). Non intendo vedere la serie di Showtime. Non penso sarei obiettivo e, anche se lo fossi, sarebbe troppo impegnativo.