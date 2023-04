Cara Delevingne farà parte del cast della stagione 12 di American Horror Story e il suo personaggio, secondo le fonti del sito Deadline, sarà una presenza regolare nelle puntate inedite.

Come prevedibile, tuttavia, per ora non sono stati svelati i dettagli del personaggio che interpreterà nello show antologico.

Secondo le prime indiscrezioni, la dodicesima stagione sarà tratto dal romanzo Delicate Condition scritto da Danielle Valentine e dovrebbe raccontare la storia di una donna che si convince di essere perseguitata da una creatura sinistra che non vuole farle concludere la gravidanza in modo sereno.

Il romanzo, che verrà pubblicato in agosto, viene descritto come una versione femminista e attuale di Rosemary’s Baby.

Nel cast degli episodi ci saranno anche Kim Kardashian ed Emma Roberts.

Cara, recentemente, sul piccolo schermo è stata protagonista della serie Carnival Row, conclusasi dopo due stagioni, ed è apparsa in Only Murders in the Building. Tra i suoi progetti televisivi anche la docuserie Planet Sex, realizzata per Hulu, di cui è stata produttrice.

