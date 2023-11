La nuova serie antologica di Ryan Murphy American Sports Story ha trovato il suo protagonista!

Josh Andrés Rivera, star di West Side Story e del prequel di Hunger games, interpreterà il giocatore di football Aaron Hernandez.

La prima stagione della serie (che arriva dopo American Horror Story e American Crime Story) si baserà sul podcast del Boston Globe e di Wondery podcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. Tratterà quindi la storia del giocatore Aaron Hernandez, tight end dei New England Patriots. Accusato e riconosciuto colpevole di omicidio, l’uomo finì per suicidarsi nel 2017.

American Sports Story, prodotta da Ryan Murphy, verrà co-prodotta e scritta da Stu Zicherman (The Americans).

