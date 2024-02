A meno di un anno dall’annuncio che CBS Studios produrrà una serie animata del popolare videogioco Among Us, ecco arrivare la prima immagine ufficiale.

A realizzare il progetto CBS Eye Animation Productions (con animazioni di Titmouse, autori di Big Mouth e Star Trek: Lower Decks) assieme a Innersloth, lo studio indie che produce il videogioco. E proprio questi ultimi hanno condiviso la prima foto sui social:

Owen Dennis (Infinity Train) è showrunner e produttore esecutivo della serie, che viene descritta con la premessa del videogioco:

I membri del tuo equipaggio sono stati sostituiti da un mutaforma alieno intento a creare confusione, sabotare la nave e uccidere tutti. Scopri l'”Impostore” o cadi vittima dei suoi piani omicidi.

“Among Us” è stato pubblicato per la prima volta nel 2018, ma ha visto un enorme aumento di popolarità nel 2020. Nell’ottobre di quell’anno, è stato il numero uno su Google Play in 66 paesi e tra i primi 100 in tutti i paesi tranne due. È stato anche il numero uno su iOS in 55 paesi. Durante il quarto trimestre del 2020, il gioco ha avuto quasi 500 milioni di utenti attivi mensili, oltre 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 1,22 miliardi di sessioni di visualizzazione su Twitch.

