Le riprese di Anansi Boys, la serie spinoff di American Gods, sono iniziate nel gennaio 2022 e ora Neil Gaiman ha condiviso un aggiornamento sul progetto prodotto per Prime Video.

Rispondendo a una domanda su Tumblr, lo scrittore ha rivelato che il montaggio degli episodi è stato completato mentre era in corso lo sciopero degli sceneggiatori, e ora è in corso la post-produzione e si sta lavorando agli effetti speciali.

Al centro della trama c’è Charlie Nancy (Malachi Kirby), alle volte soprannominato Ciccio Charlie anche se non è grasso, che veniva messo in imbarazzo dal padre (Delroy Lindo). Quando l’uomo muore, Charlie scopre che era la reincarnazione del dio africano Anansi e di avere un fratello, Ragno (intepretato da Kirby), che entra nella sua vita determinato a renderla più interessante, ma al tempo stesso più pericolosa.

Nel cast ci saranno anche Hakeem Kae-Kazim nella parte di Tigre, ancora arrabbiato con Anansi per avergli rubato delle storie, averlo preso in giro e non averne pagato le conseguenze. Tigre sarà un nemico pericoloso per Anansi e i suoi discendenti. Whoopi Goldberg interpreterà invece la Donna Uccello.

Emmanuel Ighodaro interpreterà Leone, orgoglioso e nobile e che non ha tempo per Anansi.

Cecilia Noble sarà Elefante, anziana e saggia, odia Anansi.

Ayanna Witter-Johnson avrà il ruolo di Serpente, personaggio descritto come bellissimo e mortale.

Don Gilet sarà Scimmia, terrorizzato da Anansi, amante del cibo e con poca attenzione.

La prima stagione sarà composta da sei episodi scritti e prodotti da Gaiman, co-showrunner della serie insieme a Douglas Mackinnon, che ha abbandonato il progetto nel novembre 2022.

Che ne pensate dell’aggiornamento su Anansi Boys condiviso da Neil Gaiman? Lasciate un commento!

Fonte: Tumblr