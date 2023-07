And Just Like That...

Cynthia Nixon, star di And Just Like That…, ha espresso il suo disappunto per la divulgazione della tanto pubblicizzata apparizione di Kim Cattrall nella seconda serie prima della messa in onda. La Nixon ha dichiarato al quotidiano britannico The Times di essere preoccupata che la ricomparsa di Samantha Jones non sia all’altezza del clamore suscitato:

Siamo rimasti molto delusi dal fatto che sia trapelato il segreto dell’imminente partecipazione di Kim. Speravamo che si trattasse di qualcosa di cui la gente non sarebbe venuta a conoscenza prima di aver visto l’episodio e che sarebbe stata una sorpresa divertente durante la visione. Temo che con tutto il trambusto che c’è stato, la gente si chiederà il motivo di tutto questo clamore. È importante sapere che si tratta di un cameo molto breve e molto piccolo.

La Nixon ha fatto parte del cast fin dall’inizio e ha diretto due episodi, mentre le sue co-protagoniste Sarah Jessica Parker e Kristin Davis sono entrambe produttrici esecutive.

Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di And Just Like That… è disponibile negli Stati Uniti su MAX e in Italia su SKY e in streaming su NOW.

