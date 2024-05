And Just Like That...

Carrie Bradshaw in persona, alias Sarah Jessica Parker, ha annunciato l’inizio della produzione della terza stagione di And Just Like That, sequel della serie di successo culti degli anno ’90 e 2000 e revival del franchise di Sex and the City.

L’attrice lo ha annunciato tramite una foto sul suo account Instagram, direttamente dalla lettura del copione della prima puntata (“Outlook good”), commentando l’evento con un semplice, ma sempre efficace, “E andiamo!”

Sempre grazie a una foto Instagram veniamo a conoscenza di un nuovo arrivo nel cast di AJLT: la celebre Rosie O’Donnell nei panni di Mary, nuovo personaggio della serie. Trovate anche il suo post qui di seguito:

La terza stagione di And Just Like That… tornerà nel 2025.

