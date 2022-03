And Just Like That...

HBO Max ha confermato oggi di aver rinnovatoper una seconda stagione: la serie revival di Sex and the City quindi tornerà, come speravano molti fan che hanno seguito la prima stagione e sono rimasti appesi a un filo dopo il finale.

Nei nuovi episodi, spiega HBO Max, “continueremo a seguire il gruppo di amiche protagoniste della serie mentre continuano a navigare le gioie e le tribolazioni dell’amicizia tra cinquantenni”.

La prima stagione si è conclusa con Miranda (Cynthia Nixon) in partenza per Los Angeles con Che (Sara Ramírez), mentre Carrie (Sarah Jessica Parker) ha finalmente lasciato dietro di sé il defunto Mr. Big (Chris Noth) con l’aiuto della sua nuova fiamma, il suo capo (Ivan Hernandez). Le protagoniste, inclusa Kristin Davis, torneranno nella seconda stagione assieme alle nuove regular Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker e Karen Pittman.

Sebbene Kim Cattrall non abbia partecipato alla serie, lo showrunner Michael Patrick King non ha cancellato Samantha dalla prima stagione, facendole scambiare dei messaggi con Carrie. In molti sperano che l’attrice cambi idea e si unisca alla serie, ma al momento è escluso.

“Siamo stati davvero entusiasti della conversazione culturale che hanno generato questi personaggi e le loro storie, ambientate in un mondo che già conosciamo e amiamo,” ha commentato Sarah Aubrey, head of original content su HBO Max. “Siamo fieri del lavoro di Michael Patrick King e del suo team di sceneggiatori, produttori, attori e tecnici. Non vediamo l’ora di vedere cosa bolle in pentola per la seconda stagione!”

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.