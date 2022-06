Andie MacDowell sarà la protagonista della serie The Way Home, un progetto che verrà prodotto per Hallmark Channel.

Le riprese inizieranno in estate in Ontario, in Canada.

Il progetto è stato sviluppato da Heather Conkie e Alexandra Clarke, madre e figlia, e la première dovrebbe avvenire nel 2023.

Al centro della trama del progetto c’è la vita di tre generazioni di donne all’interno di una famiglia e negli eventi c’è una svolta legata al viaggio nel tempo.

MacDowell avrà la parte di Del Landry, che è stata distante dalla figlia Kat per oltre 20 anni a causa di alcuni eventi che hanno cambiato la loro vita e diviso la famiglia. Quando Kat ritorna nella loro piccola città canadese con la figlia quindicenne Alice, una nipote che Del non ha ancora incontrato, una scoperta sorprendente porta inaspettatamente i tre personaggi a intraprendere un percorso all’insegna della guarigione e li aiuta a trovare un modo per riavvicinarsi.

Lisa Hamilton Daly, responsabile di Crown Media Family Networks, ha dichiarato:

Abbiamo trovato in Andie MacDowell la nostra perfetta Del Landry. Era cruciale scegliere qualcuno con la capacità di gestire le sfumature e la profondità del ruolo e non vediamo l’ora di vederla portare in vita Del.

Laurie Ferneau, responsabile dello sviluppo del progetto, ha aggiunto:

I nostri spettatori hanno amato Andie MacDowell quando ha recitato in Debbie Macomber’s Cedar Cove, la nostra prima serie originale di prima serata. Non potremmo essere più felici nell’accoglierla a Hallmaker Channel e sappiamo che i nostri fan si innamoreranno di nuovo di lei.

Che ne pensate della scelta di Andie MacDowell come star di The Way Home? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine