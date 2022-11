Andor: di cosa sanno i cereali blu?

Negli episodi di Andor, Syril Karn, interpretato da Kyle Soller, mangia spesso dei cereali blu in compagnia di sua madre.

In una recente intervista con EW, Soller ha svelato che sapore hanno i cereali blu di Andor:

Hanno il sapore dei sogni e degli unicorni. È come la cosa migliore di sempre! Ricordo quando gli addetti al set mi chiesero se ci fosse qualcosa che non mangiassi. E io gli risposi di no, chiedendone il motivo. Mi risposero: “È per la tua colazione”. E hanno inventato questi cereali, come se fossero degli Star Wars Cocoa Puffs (le palline al cacao), che sono sorprendentemente deliziosi. Beh, sono abbastanza sicuro che Edie abbia tenuto quei cereali da quando Syril se ne è andato di casa. Quindi probabilmente è la stessa scatola per tipo 10 anni nell’armadio in attesa che tornasse.