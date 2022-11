Andor: Diego Luna sulla stagione 2 “Stiamo andando verso Rogue One”

La star di Andor Diego Luna ha parlato di cosa dovremo aspettarci dalla stagione 2 della serie tv, le cui riprese inizieranno a breve.

In una recente intervista con The Playlist, Diego Luna ha anticipato cosa aspettarsi dalla seconda e ultima stagione della serie.

Bene, stiamo andando verso Rogue One. Una cosa che abbiamo detto e che tutti sanno è che la prossima stagione finirà appena prima di Rogue One, arriveremo fino in fondo e succederanno molte cose che penso che alcune persone si aspettino. Ma sicuramente, non ci sarà modo di evitarlo.

Il ritmo cambierà, ma non cambierà molto perché abbiamo girato questa stagione in blocchi di tre … Ora lo faremo di nuovo, lo faremo in blocchi di tre che ci porteranno attraverso quattro anni, e sarà una cosa piuttosto interessante di cui essere testimoni. Un’altra cosa importante, e questo non possiamo negarlo, è quando abbiamo iniziato a farlo, nessuno di noi aveva fatto qualcosa in questo formato. Stavamo pensando al film. E ora capiamo cosa significa fornire qualcosa che arriva settimanalmente e quel ritmo, cosa significa. Ovviamente, faremo esperienza di questo e si rifletterà nella prossima stagione.