Andor: Kyle Soller e Denise Gough ospiti del Lucca Comics & Games 2022

Al Lucca Comics & Games 2022, ci saranno in programma tanti appuntamenti dell’Area Movie a cura di QMI, tra cui un incontro con due delle star di Andor.

L’ormai consolidata sezione dedicata al cinema, all’intrattenimento e alla serialità, infatti, propone per questa edizione un programma ricco di grandi nomi e appuntamenti imperdibili che mai come quest’anno ruotano intorno alla commistione tra il cinema e le altre arti, dal fumetto alla letteratura, dal gioco al videogioco.

Il 30 ottobre, Denise Gough e Kyle Soller di Andor saranno a disposizione per parlare della loro serie incentrata sul viaggio di Cassian Andor nei giorni precedenti la ribellione contro l’Impero. Andor è ora in streaming su Disney+ con un episodio a settimana.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

