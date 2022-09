Andor: nell’episodio 4 c’è un collegamento a Star Wars: Knights of the Old Republic

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di Andor, disponibile da ieri su Disney+, contiene un easter egg dedicato a Star Wars: Knights of the Old Republic. Se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura, così da non rischiare eventuali spoiler.

Prima di lasciarlo ai suoi nuovi compagni, Luthen da a Cassian un portafortuna: un cristallo Kyber di pietra cielo proveniente da un mondo antico. Quello che per molti è solo un cristallo blu, per i fan dell’universo espanso di Star Wars è un simpatico Easter Egg. Il cristallo proviene da una razza antica della galassia, ovvero i Rakata.

I Rakata sono apparsi per la prima volta nel 2003, nel videogioco Bioware Knights of the Old Republic. Si tratta di un’antica razza di alieni simili a pesci, architetti dell’arma devastante del gioco, la Star Forge, una massiccia fabbrica-fortezza automatizzata che, incanalando il potere di una stella e la Forza stessa, sforna all’infinito flotte ed eserciti di droidi per le guerre.

Knight of the Old Republic è ambientato circa 4.000 anni prima dei film di Star Wars e i Rakata nacquero circa 30.000 anni prima. Sono ritenuti la prima specie nella galassia ad aver sviluppato il viaggio nell’iperspazio, erano maestri dell’abilità tecnologica in modo più avanzato rispetto a quanto si vede in Andor. I Rakata utilizzavano anche la Forza, di cui avevano imparato l’utilizzo da una razza altrettanto antica chiamata Kwa, ma attingevano solo al potere distruttivo del Lato Oscuro. Il Lato Oscuro è proprio ciò che ha reso la loro tecnologia così potente.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

