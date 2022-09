Andor: quando è ambientata la serie tv?

Quando è ambientata esattamente Andor, la serie tv prequel di Rogue One disponibile da ieri su Disney+?

L’episodio 1 di Andor si svolge nell’anno BBY 5, esattamente cinque anni prima di Rogue One: A Star Wars Story che è ambientato nell’anno 0 BBY. Ma cosa vuol dire BBY?

BBY sta per Before Battle of Yavin, la battaglia alla fine di Star Wars: Una Nuova Speranza in cui Luke Skywalker distrugge la prima Morte Nera. Quindi la prima stagione di Andor sarà ambientata 5 anni prima di Rogue One e di Episodio 4, e ci avvicineremo man mano agli eventi del film con Felicity Jones.

Per farvi un’idea di dove si posiziona la serie, ecco la timeline degli altri prodotti: Star Wars: The Bad Batch (19 BBY); Star Wars Jedi: Fallen Order (14 BBY); Obi-Wan Kenobi (9 BBY) e Star Wars Rebels (5-0 BBY).

Proprio Star Wars: Rebels è ambientata in contemporanea agli eventi di Andor e infatti lo Spettro (la nave dei protagonisti) appare nella battaglia finale di Rogue One.

Mentre l’Alleanza per la Restaurazione della Repubblica non nascerà ufficialmente fino al 2 BBY, con le dimissioni di Mon Mothma dal Senato e la dichiarazione ufficiale (qualcosa che Andor probabilmente mostrerà in qualche modo, dato il coinvolgimento del personaggio nella serie), entro il 5 BBY c’erano diverse fazioni che non solo erano famose, ma stavano iniziando a unirsi inesorabilmente, formando una rete d’informazioni.

Nel 5 BBY Ezra si unisce alla Spettro diventando l’apprendista di Kanan, sempre in quell’anno Jyn Erso viene abbandonata da Saw Gerrera (come abbiamo visto proprio in Rogue One).

Andor è disponibile da ieri 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

