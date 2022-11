Andor: il regista Toby Haynes svela i retroscena del coinvolgimento di Andy Serkis

Nella prima stagione di Andor è stato coinvolto anche l’attore Andy Serkis e il regista Toby Haynes ha rivelato i retroscena del casting del progetto targato Disney+.

Grazie alle parole del filmmaker si è quindi scoperto che per il personaggio di Kino Loy non era stato valutato nessun altro interprete, nonostante il suo precedente coinvolgimento nella saga stellare potesse potenzialmente causare qualche incomprensione e dubbio tra i fan.

Il filmmaker ha spiegato a The Hollywood Reporter:

Tony Gilroy stava parlando da un po’ con Andy. Stava cercando di coinvolgerlo, ma era incerto suil fatto che lo facesse oppure no… Tutto è andato al suo posto in poco tempo e aveva avuto delle grandi idee di quello che voleva fare con il personaggio.

Haynes ha quindi sottolineato:

Ora non riesco a immaginare quel personaggio interpretato da qualcuno che non sia lui. Non c’è mai stata nessuna altra opzione. Doveva essere Andy.

Commentando il fatto che Serkis ha già portato sugli schermi Snoke, il regista ha quindi spiegato che non lo ritiene un dettaglio rilevante:

Il fatto che avesse già un legame con Star Wars per noi era totalmente irrilevante. Per noi era Kino e si trattava di lui e di cosa poteva portare al personaggio.

Che ne pensate del coinvolgimento di Andy Serkis nella prima stagione della serie Andor? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Fonte: The Hollywood Reporter