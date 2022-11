Andor: Tony Gilroy conferma che nella stagione 2 apparirà K-2SO

Nella stagione 2 della serie Andor sembra apparirà il droide K-2SO, che nella versione originale ha la voce di Alan Tudyk, e lo showrunner Tony Gilory ha parlato della possibile entrata in scena del personaggio.

Il regista e produttore ha spiegato:

Penso che sia una delle responsabilità della Parte 2. Ovviamente, se entreremo dentro la storia di Rogue One, dobbiamo affrontare quell’aspetto.

Nella prima stagione non è stato infatti introdotto il personaggio, molto apprezzato nel film Rogue One in cui ha un legame con Cassian Andor che sembra durare da molto tempo. Gilroy, alcuni mesi fa, aveva dichiarato:

Si tratta di una storia che vogliamo raccontare: è difficile portare con te un droide imperiale senza attirare attenzione.

Lo showrunner aveva assicurato che quando verrà introdotto K-2SO avverrà in modo spettacolare, “invece che presentarlo e ignorarlo, o presentarlo o nasconderlo, o le cattive versioni della scena che ci sarebbero se fossimo costretti a farla”.

Che ne pensate delle dichiarazioni sulla possibile introduzione di K-2SO nella stagione 2 compiute da Tony Gilroy? Lasciate un commento!

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ ed è composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Collider