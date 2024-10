Steven Spielberg racconta il "miracolo costante" di John Williams: "Le sue musiche non si dimenticano mai"

Dal 1° novembre su Disney+ sarà disponibile Con le musiche di John Williams, documentario sulla vita e la carriera dello storico compositore (guarda il trailer). Uno dei produttori (nonché uno dei principali intervistati) è naturalmente Steven Spielberg, che con Williams ha lavorato per ben 29 pellicole, dal suo esordio Sugarland Express al più recente The Fabelmans.

Introducendo la proiezione del film all'AFI Fest (via Variety ) il regista ha raccontato il suo rapporto con Williams:

John e io, prima di diventare molto impegnati, circa due anni fa, due volte all'anno per sette anni consecutivi abbiamo organizzato concerti per orchestre come raccolta fondi… Andavamo in giro per il paese e facevamo una serata di colonne sonore. In ciascuna, prendevo una scena che i presenti conoscevano, magari la sequenza d'apertura di Indiana Jones e l'ultima crociata, e la facevo partire senza musica, solo effetti sonori, rumori e qualche dialogo. L'incipit di quel film dura circa quattro minuti, che senza musica sembrano 14. È pieno di azione e dovrebbe divertire, ma così sembra trascinarsi. Poi John arrivava sul podio con l'orchestra, facevamo scorrere di nuovo quei quattro minuti, John prendeva la bacchetta e quei quattro minuti sembrano improvvisamente un minuto e mezzo.

E questo è il miracolo delle colonne sonore. E questo è il miracolo costante di John Williams e di ciò che ha portato a tutti i nostri film e di come li ha elevati e portati a tutti voi. Spesso si può anche dimenticare il film per cui John Williams ha prodotto della musica dopo una settimana, ma non si dimenticherà mai la sua musica.