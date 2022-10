Andor: Vel Sartha e Cinta Kaz nei nuovi poster della serie di Star Wars

Il settimo episodio di Andor sarà disponibile da domani ma, nel frattempo, Lucas Film ha pubblicato due poster dedicati a Cinta Kaz e Vel Sartha.

Il primo poster è dedicato a Vel Sartha (Faye Marsay), la capitana del manipolo di ribelli a cui Cassian si è unito negli scorsi tre episodi.

Il secondo è invece dedicato a Cinta Kaz (Varada Sethu) addetta alle trasmissioni vista sempre negli scorsi tre episodi:

Andor è disponibile dallo scorso 21 settembre in esclusiva su Disney+ e sarà composta da ben 12 episodi, che verranno seguiti da una seconda stagione sempre da 12 episodi (le cui riprese inizieranno in autunno) che ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

