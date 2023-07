Hulu ha pubblicato, nei paesi in cui è disponibile, una nuova sezione dedicata alle serie tv animate, chiamata Animayhem.

Intervistato da Variety, Barrie Gruner, vicepresidente esecutivo di Hulu di marketing e pubblicità ha parlato nel dettagli odi Animayhem:

Quando hai l’offerta numero uno nell’animazione per adulti e negli anime di qualsiasi grande servizio di streaming, creare una destinazione come questa è ovvio. Sappiamo esattamente dove possiamo incontrare questi fan, perché sono già qui.

La creazione di questo marchio è stata davvero un’idea della nostra leader, Shannon Ryan, che gestisce il marketing per Disney Entertainment Television, e di Joe Earley, il presidente di D2C. Ha rapidamente preso slancio in tutta l’azienda. Tutti i team sono davvero entusiasti per questo perché è un’opportunità così unica per dare ai fan ciò che vogliono. Direi che questo marchio consolida davvero Hulu come la destinazione di streaming definitiva per l’animazione e non lo raggiungeremo con campagne a titolo singolo. Questa è davvero un’intersezione con la nostra programmazione originale e la nostra libreria.

L’obiettivo di Animayhem è offrire ai fan dello streaming una sezione dedicata agli anime e all’animazione per adulti.

Per quanto riguarda il tipo di spettacoli inclusi in questo hub, Animayhem presenterà di tutto, da Futurama a Naruto. Negli Stati Uniti Hulu ha 46 serie animate per adulti e quasi 280 anime tra cui esclusive come Tokyo Revengers e Undead Unluck. Nel nostro paese, le serie presenti in Anymayhem sono nella sezione Star di Disney+.

