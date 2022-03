Saràa sostituire Demi Lovato nel ruolo della protagonista del pilot di, la serie creata da Suzanne Martin (Hot in Cleveland) in fase di sviluppo per NBC.

Al centro della comedy ci sarà un gruppo di amici che appartengono a un gruppo di aiuto per chi ha problemi alimentari e si aiutano a vicenda nel cercare amore, successo e molto altro.

L’attrice Ariel Winter tornerà quindi sugli schermi televisivi dopo essere stata protagonista di Modern Family ed essere apparsa in show come Law & Order: Special Victims Unit e aver dato voce alle protagoniste di Robot Chicken ed Elena of Avalor.

Lovato resterà nel team di produttori insieme a Sean Hayes, Todd Milliner, Scooter Braun, Scott Manson e James Shin.

Nel cast dello show ci sono anche Valerie Bertinelli, Gabriel “Fluffy” Iglesias (Mr. Iglesias), Ryan McPartlin (Chuck), Anna Akana (A Million Little Things) e Ashley D. Kelley (Insatiable).

Il pilot ha subito delle modifiche rispetto alla versione originale che doveva essere girata nel 2021, diventando una comedy multi-camera.

Fonte: TVLine