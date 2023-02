Arrested Development: la serie tv abbandonerà Netflix a marzo

Le prime tre stagioni sono andate in onda su FOX dal 2003. La quarta stagione è inedita.

Arrested Development abbandonerà il catalogo Netflix il prossimo marzo, così come riportato dalla pagina della serie tv sul servizio di streaming.

La comedy in cinque stagioni verrà rimossa dal catalogo Netflix a partire dal 15 marzo e al momento non sappiamo se verrà pubblicata su qualche altro servizio.

Nel cast c’erano Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Cera, Alia Shawkat, Tony Hale, David Cross, Jeffrey Tambor, e Jessica Walter, con Ron Howard come narratore. La serie ha incluso tantissime guest star come: Henry Winkler, Liza Minnelli, Carl Weathers, John Beard, Mae Whitman, Charlize Theron, Judy Greer, Ed Begley, Jr., Christine Taylor, Julia Louis-Dreyfus, Ben Stiller, Amy Poehler, Jane Lynch, e Rob Corddry

La serie Arrested Development – Ti Presento I Miei è andata in onda per cinque stagioni, dal 2003 al 2019, venendo inizialmente cancellata nel 2006 da Fox e venendo poi salvata nel 2013 da Netflix.

Si tratta del primo prodotto originale di Netflix ad abbandonare la piattaforma dopo le serie Marvel (che sono state spostate su Disney+).

Fonte: Comic Book