In Italia, la serie ha debuttato in chiaro l'11 marzo 2013 su Italia 1.

The CW

A cinque anni dalla messa in onda, il produttore dell’Arrowverse Marc Guggenheim ha rivelato quale ruolo avrebbe avuto il Lex Luthor di Michael Rosenbaum in Crisi sulle Terre Infinite.

Nella sua newsletter, il produttore dell’Arrowverse Marc Guggenheim ha rivelato quale ruolo avrebbe avuto Lex Luthor di Michael Rosenbaum in Crisi sulle Terre Infinite. I colloqui con Rosenbaum sono iniziati aver girato le scene di Tom Welling e Erica Durance. Per questo motivo, Guggenheim ha pensato di far interagire il Lex di Rosenbaum con quello di Jon Cryer dell’Arrowverse:

Bene, il punto è questo. Quando abbiamo parlato con Michael della sua apparizione in Crisis – grazie in gran parte agli sforzi di Stephen Amell – avevamo già girato la scena della reunion di Smallville. Tuttavia, ero ansioso di inserire il Lex di Michael nella storia, quindi il mio cervello ha iniziato a lavorare su opzioni che potessero adattarsi agli episodi che stavamo ancora girando. Ho pensato quindi ad una versione in cui il Lex di Michael avrebbe interagito con il Lex di Jon Cryer, cosa che penso sarebbe stata piuttosto divertente se fosse avvenuta.

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite è andato in onda a cavallo tra il 2019 e il 2020 e ha coperto tutte le serie tv di The CW.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant