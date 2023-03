Grande, anzi grandissimo esordio per la prima stagione di The Night Agent su Netflix. Il thriller creato da Shawn Ryan (The Shield) e prodotto da Sony Pictures Television ha registrato la bellezza di 168.1 milioni di ore visualizzate in tutto il mondo nei primi quattro giorni di presenza sulla piattaforma (dove ha debuttato il 23 marzo).

Si tratta del terzo miglior esordio di sempre per una serie originale dal 2021 a oggi, dopo Mercoledì (341 milioni di ore) e Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer (196.2 milioni di ore).

Al secondo posto nella classifica delle serie in lingua inglese troviamo la seconda stagione di Tenebre e Ossa (con 55 milioni di ore), seguita dalla quarta stagione di You (30.2 milioni di ore).

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili