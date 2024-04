Brusco cambio di gestione per Avatar: la leggenda di Aang. Lo showrunner Albert Kim, che ha sviluppato la serie e prodotto la prima stagione, lascerà l’incarico. Al suo posto Christine Boylan e Jabbar Raisani, che si occuperanno della produzione della seconda e terza stagione, che sarà l’ultima della serie (già rinnovata appunto per entrambe le stagioni).

Boylan è stata co-produttrice esecutiva della prima stagione, mentre Raisani è stato produttore esecutivo, regista e supervisore agli effetti visivi.

Le motivazioni dell’addio di Kim non sono chiare, anche se pare che l’impegno per realizzare la seconda e la terza stagione insieme non fosse stato inizialmente preventivato: il maxi rinnovo potrebbe aver creato dei conflitti con il suo incarico di produttore esecutivo di Percy Jackson e altri progetti per la Disney.

Basata sulla celebere serie animata Nickelodeon, La leggenda di Aang è stata una delle serie di maggior successo su Netflix negli ultimi mesi. Alla produzione figura anche Dan Lin, che recentemente è diventato capo di Netflix Film al posto di Scott Stuber.

Fonte: Variety

