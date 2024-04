Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il creatore e protagonista della serie Baby Reindeer ha commentato il finale, spiegando che ne apprezza l’ambiguità.

Non proseguite con la lettura se non avete completato la visione degli episodi.

Negli ultimi minuti di Baby Reindeer, Donny ascolta un messaggio in segreteria lasciato da Martha, come fa ormai abitualmente per curiosità e quasi per ottenere conforto. Nel messaggio la sua stalker gli spiega le origini del soprannome Baby Reindeer, visto che lui le ricorda una renna di peluche che le dava sicurezza durante l’infanzia. Donny sembra commuoversi e un barista nota la sua situazione, offrendogli da bere come lui aveva fatto con Martha all’inizio della storia. Donny dichiara poi che non ha più visto Martha e ha cercato di risolvere le conseguenze di quanto gli è accaduto.

Richard Gadd, intervistato da RadioTimes, ha ora spiegato:

Mi piace l’ambiguità del finale, non voglio in un certo senso dargli un significato preciso. Penso che possa essere interpretato in molti modi diversi. Non so cosa sia nella mia testa, quel finale è il mio elemento preferito dell’intera serie.

L’attore e sceneggiatore ha aggiunto:

Dal momento in cui mette le cuffie fino alla fine, sentendo il messaggio, alzando gli occhi… Quella è la mia parte preferita dell’intera serie. Penso possa essere interpretata in molti modi e mi piace che possa essere così. Sono piuttosto curioso all’idea di scoprire cosa pensano le persone.

