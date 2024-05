Jessica Gunning ha svelato che si sente estremamente protettiva nei confronti di Richard Gadd, il creatore e protagonista di Baby Reindeer.

L’attrice, intervistata da The Radio Times, ha spiegato che non sta lasciandosi coinvolgere dai commenti e dalle critiche dopo l’intervista rilasciata da Fiona Harvey, fonte di ispirazione per Martha nello show, a Piers Morgan. Jessica sostiene infatti che la sua unica preoccupazione sia la situazione di Gadd, che è sopravvissuto a stalking e molestie sessuali:

Penso sia stato incredibilmente coraggioso nel mostrare tutto. Ha messo realmente tutto in quello show, tutte le cose brutte, gli errori che sono stati commessi. Non penso di aver mai visto qualcosa di simile. Sono sempre ferocemente protettiva nei suoi confronti e voglio assicurarmi che niente di tutto questo lo sconvolga, davvero, quindi cerco di mantenermi distante da tutto ciò.

Gunning ha poi sottolineato che Gadd ha volutamente cambiato le identità dei personaggi per la serie, pur ribadendo che le persone che guardano gli episodi sono intrigati dall’idea di scoprire chi sono le vere persone.

In precedenza Jessica aveva spiegato che Richard aveva compiuto un lavoro fantastico nel rendere la storia ricca di sfumature, in modo che non ci siano buoni, cattivi, villain o vittime, ma solo esseri umani complicati.

Che ne pensate del fatto che Jessica Gunning si senta protettiva nei confronti di Richard Gadd, creatore di Baby Reindeer?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Radio Times

I film e le serie imperdibili