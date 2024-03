Per festeggiare gli 85 anni dell’Uomo Pipistrello ideato da Bob Kane e Bill Finger, Lego si appresta a lanciare uno splendido set dedicato a Batman: The Animated Series che riproduce l’icona skyline di Gotham City!

Il set, che sarà disponibile dal 1 aprile 2024 su Lego.com e dal 4 aprile nei negozi, costerà 299,99€ e sarà composto da 4210 pezzi.

Batman: The Animated Series, tutti i dettagli del set lego

Costruisci l’iconico look “dark deco” di GOTHAM CITY™ con questo set per i fan adulti di Batman™. Con i dettagli di Batman: The Animated Series, oltre a scene d’azione nascoste, Batman: Serie animata Gotham City (76271) è un accattivante regalo d’avventura a fumetti per i modellisti adulti. Questo sfondo costruibile di GOTHAM CITY di 4.210 pezzi misura 76 cm di larghezza.

Incorpora 15 pannelli che possono essere rimossi per rivelare l’interno di Villa Wayne, della Batcaverna e dell’Arkham Asylum, e le attività di numerosi criminali di Batman: The Animated Series. Il set include anche 4 minifigure: Batman, The Joker™, Harley Quinn™ e Catwoman™ – e una Batmobile™ e un Batwing™ rimovibili. Il modello assemblato può essere montato a parete o esposto su scaffale o tavolo utilizzando un supporto estraibile. I 2 libretti di istruzioni per la costruzione inclusi consentono a 2 persone di lavorare sul modello contemporaneamente.

Per maggiore comodità, è possibile trovare una versione digitale delle istruzioni per la costruzione del set nell’app LEGO Builder.

Regalo d’avventura di Batman™ per adulti: gli appassionati DC e i fan dello stile “dark deco” di Batman: The Animated Series potranno soddisfare la loro passione con questo set costruibile per adulti

Modello interattivo da costruire ed esporre: 15 pannelli possono essere rimossi da questo set LEGO® DC Super Heroes™ per mostrare l’interno di Villa Wayne, della Batcaverna e dell’Arkham Asylum, nonché le attività di numerosi criminali

Personaggi classici: le minifigure LEGO® DC Batman™ incluse in questo set costruibile per adulti sono Batman, The Joker™, Harley Quinn™ e Catwoman™

Regalo autentico per i fan di Batman™: il set presenta numerosi dettagli che i fan riconosceranno, riferimenti dettagliati a un vasto cast di criminali e una mini Batmobile™ e un Batwing™ rimovibili

Regalo LEGO® DC Batman™ per adulti: dono regalo nostalgico per i fan di DC Super Heroes™ è un’idea regalo di compleanno o per qualsiasi occasione per il papà, la mamma o altri adulti, incluso te stesso

Guide stampate e digitali: sono inclusi 2 libretti di istruzioni per la costruzione stampati, in modo che 2 persone possano lavorare sul modello contemporaneamente, e una versione digitale è disponibile nell’app LEGO® Builder

Altri set costruibili per adulti: questo modello costruibile fa parte della gamma di set LEGO® per adulti, pensata per offrire progetti gratificanti e coinvolgenti a qualsiasi appassionato di modellismo

Gratificante da costruire, divertente da esporre: il set completo comprende 4.210 pezzi e 2 fogli di adesivi e misura 41 cm di altezza, 76 cm di larghezza e 6 cm di profondità.

La galleria fotografica

Batman: The Animated Series LEGO

Batman: The Animated Series LEGO

Batman: The Animated Series LEGO

Batman: The Animated Series LEGO







Vi ricordiamo che Batman: The Animated Series è disponibile in streaming su Netflix.