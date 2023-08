Adam West è morto nel 2017 a causa della leucemia, ma potremo sentirlo nuovamente in uno dei prossimi episodi di Batwheels.

La serie animata prescolare tornerà lunedì 11 settembre, alle 7:45 sul blocco Cartoonito di Cartoon Network, con West come voce della classica – e ora antropomorfizzata – Batmobile del 1966. West recita in un episodio speciale di Batwheels intitolato “To the Batmobile”, che andrà in onda venerdì 15 settembre, prima del Batman Day 2023 di quest’anno. Al momento non sappiamo se sarà un AI o un campione preregistrato.

La Warner Bros. Animation ha presentato per la prima volta il personaggio animato di West che entrerà in azione insieme al cast dello show dei giovani veicoli senzienti superpotenti che combattono il crimine: Bam la Batmobile (doppiato da Jacob Bertrand), la scattante auto sportiva di Robin Redbird (Jordan Reed), la coraggiosa e audace motocicletta di Batgirl, Bibi (Madigan Kacmar), Buff il monster truck (Noah Bentley), il Bat-jet Batwing (Lilimar), il sarcastico riparatore di robot M.O.E. (Mick Wingert) e il materno Batcomputer (Kimberly D. Brooks). Di seguito la sinossi dello show:

Sono un team di incredibili combattenti contro il crimine che hanno unito le forze per contrastare il male e ripulire le strade di Gotham City. Sono… okay, non sono Batman e Robin. Sono i Batwheels: un fantastico gruppo di veicoli senzienti con super-poteri che combattono il crimine difendendo Gotham City accanto a Batman, Robin, Batgirl e alcuni Super Eroi della DC. Essendo stati appena creati dal Batcomputer, i nostri eroi sono essenzialmente dei ragazzini che hanno poca, o nessuna, esperienza. Guidati da Bam (la Bat-Mobile), i Bathweels – Bibi (la moto di Batgirl), Redbird (la macchina sportiva di Robin), la Batwing e Buff (Il Bat Camion) – devono affrontare i problemi legati a essere un super team formato da poco e a quello che accade essendo semplicemente dei ragazzini. Questa serie in cui è facile immedesimarsi e in grado di ispirare seguirà il percorso di questo team dinamico mentre i personaggi intrattengono ed entusiasmano con le loro avventure eroiche e dimostrano ai ragazzini il valore del credere in se stessi, dell’amicizia e del lavoro di squadra.

Fonte: Comic Book