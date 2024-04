Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio della soap opera Beautiful, andato in onda sugli schermi di CBS il 29 aprile, è tornato in scena il personaggio interpretato da Kimberlin Brown.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La malvagia Sheila Carter sembrava essere uscita di scena definitivamente due mesi fa, ma gli autori hanno però riservato ai fan una sorpresa. Lo sceneggiatore Brad Bell aveva infatti utilizzato il personaggio chiamato Sugar, una sosia di Sheila, ed è lei che è stata uccisa da Steffy Forrester nell’episodio del 26 febbraio.

Nella soap Deacon Sharpe (Sean Kanan) si era rifiutato di credere che la sua anima gemella fosse morta. Brown, tuttavia, aveva rilasciato delle interviste in cui parlava del suo addio allo show. Kimberlin ha ora rivelato che non sapeva nemmeno lei dello scambio di persone perché Bell le aveva solo anticipato che stava lavorando a qualcosa. L’attrice ha sottolineato:

L’unica cosa a cui posso pensare sia che forse è stato grazie ai miei fan, forse a tutte le persone che stavano commentando, che hanno fatto diventare tutto virale. Brad ascolta, presta attenzione e, secondo me, il mio seguito, i miei fan e le persone che hanno amato odiare Sheila per tutti questi anni sono responsabili del mio ritorno.

Brown ha ribadito lei riceve gli script, li memorizza, capisce cosa deve fare per interpretare le sue scene nel migliore dei modi, va al lavoro e poi torna a casa per stare con la sua famiglia, senza quindi andare a bussare alla porta degli autori, preferendo lasciare loro la libertà di fare il proprio lavoro, senza mettere in dubbio le loro decisioni. L’attrice ha semplicemente ammesso:

Sono davvero, davvero felice che abbiano scelto di farmi tornare. Mi ha sorpresa quando mi ha detto come lo avrebbe fatto e ha dovuto fare molte ricerche legate al passato del personaggio per far accadere questa storia.

Brown ha tuttavia ammesso che temeva la reazione dei fan perché aveva rilasciato interviste in cui commentava dichiarando di essere realmente uscita di scena e di essere pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita professionale. L’attrice aveva persino comprato una casa in Montana per poter rimanere più vicina al figlio, che sta per diventare padre. Per fortuna l’interprete di Sheila ha saputo una settimana prima di trasferirsi che sarebbe tornata in scena in Beautiful. Kimberlin è però felice dell’opportunità:

Sheila è il mio posto felice. Sono una di quelle persone che quando va al lavoro lo fa perché ama assolutamente quello che farà ogni giorno. Ricevere quella telefonata, chiedermi se avrei considerato un ritorno, è stata una delle cose migliori della mia vita.

L’attrice era stata informata della “morte” di Sheila quando Brad le aveva chiesto di andare a parlare con lui e l’interprete del personaggio ha ammesso che era stata una decisione difficile da digerire perché stava interpretandola da molti anni e la considera quasi la sua “bambina”, oltre a non aspettarsi di ricevere quella notizia quando è andata nel suo ufficio. Lei ha reagito dicendo semplicemente ‘okay’ ed è stata grata che fosse stato lui a informarla perché lo considera un aspetto che dimostra la sua integrità e il rispetto che prova nei suoi confronti e quelli del suo personaggio.

Brown ha ricordato come i fan siano “impazziti” e sui social tutti stessero parlando dell’uscita di scena di Sheila. L’attrice ha apprezzato il fatto che milioni di persone fossero così sconvolte per quanto accaduto, confermando l’effetto avuto dal personaggio che ha interpretato per molti anni:

Quando l’affetto dei fan è stato così enorme, mi sono realmente resa conto dell’effetto che avevo avuto sulle persone. Non mi ero resa conto che il mio personaggio fosse così popolare. Ci sono stati post e messaggi diretti che mi hanno inviato e mi hanno letteralmente fatta piangere.

Che ne pensate della scelta di far ritornare in scena il personaggio di Kimberlin Brown in Beautiful?

