La stagione 2 di Bel-Air, il reboot drammatico di Willy il principe di Bel-Air, avrà un nuovo showrunner.

Carla Banks-Waddles prenderà il posto di Chris Collins come showrunner, dopo essere stata promossa a co- produttrice esecutiva.

Susan Rovner di NBC Universal ha recentemente commentato la seconda stagione dello show:

Siamo euforici per la risposta positiva a Bel-Air e per il fatto che questo pubblico appassionato abbia rapidamente consolidato la serie nello zeitgeist culturale. Settimana dopo settimana Bel-Air ha catturato il pubblico con i suoi cliffhanger e la straordinaria performance del cast, guidati dall’impareggiabile Jabari Banks. Non vediamo l’ora di sapere cosa c’è in serbo per la seconda stagione.

Bel-Air è ambientata nel presente. Al centro della trama c’è il percorso del giovane Will dalle strade di Philadelphia alle lussuose ville di Bel-Air, mostrando conflitti, emozioni e problemi che non avevano trovato spazio nella sitcom.

Bel-Air è disponibile su Now e Peacock.

La serie è ideata da Morgan Cooper e prodotta da Will Smith, Jada Pinkett, Westbroke Studios e Universal Television.

Nel cast, oltre Jabari Banks, troveremo Adrian Holmes (V Wars) come Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) come Vivian Banks, Olly Sholotan (All American) come Carlton Banks, Coco Jones (Good Luck Charlie) come Hilary Banks, Akira Akbar (Good Trouble) come Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Ted Lasso) come Geoffrey, Jordan L. Jones (Snowfall) come Jazz e Simone Joy Jones (The Chair) come Lisa.

Fonte: Comic Book