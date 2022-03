debutterà come attrice con un ruolo ricorrente nelladella comedy, prodotta per Hulu.Attualmente la produzione non ha rivelato alcun dettaglio riguardante il ruolo che interpreterà la modella o gli eventuali legami con gli altri personaggi.

Le riprese sono attualmente in corso e sul set, oltre al protagonista Ramy Youssef, sono impegnati Laith Nakli, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Mohammed Amer e Steve Way.

La serie proseguirà il racconto dell’egiziano-americano Ramy Hassan (Youssef) e della sua famiglia.

Il progetto continuerà a offrire una nuova prospettiva sullo schermo mentre esplora le sfide rappresentate da cosa vuol dire essere incastrato tra una comunità religiosa che crede che la vita sia un test morale e una generazione di millenial che mette in dubbio l’esistenza della vita dopo la morte.

Nella terza stagione la sua famiglia dovrà affrontare problemi molto terreni e Ramy potrebbe abbandonare il suo percorso spirituale, dedicandosi al business di diamanti gestito dallo zio.

Youssef è sceneggiatore, regista, produttore e co-creatore della serie in collaborazione con Ari Katcher, Ryan Welch e Kate Thulin.

Che ne pensate del debutto come attrice di Bella Hadid? Lasciate un commento!

Fonte: Variety