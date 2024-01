Duncan Rouleau, creatore di Ben 10, è tornato a parlare di un’eventuale revival o remake della serie animata.

Durante una chiacchierata con Cartoon Base, a Rouleau è stato chiesto se fosse in trattative una nuova serie tv di Ben 10. Il creatore ha detto di non poter dire nulla al riguardo, ma ha ammesso che c’é interesse per un ritorno:

Purtroppo non posso dirlo. Posso dirvi che c’è un FORTE DESIDERIO sia da parte dei fan di Ben 10 che dei ragazzi di Man of Action

Ben 10 è una serie animata statunitense ideata dal gruppo Man of Action, prodotta da Alex Soto e trasmessa originariamente sulla rete Cartoon Network dal 27 dicembre 2005 e dal 14 settembre 2009 nel pomeriggio di Italia 1. La serie è composta da 52 episodi, divisi in quattro stagioni.

La storia è incentrata sul protagonista Ben Tennyson, un bambino che grazie all’Omnitrix acquisisce il potere di trasformarsi in dieci differenti alieni. Il genere della storia spazia dalla fantascienza e il fantastico, all’orrore. La serie ha avuto tre sequel (Ben 10 – Forza aliena, Ben 10: Ultimate Alien e Ben 10: Omniverse) e in seguito un quiz televisivo dal titolo Ben 10 la sfida, una serie reboot intitolata Ben 10 e un film TV intitolato Ben 10 – Il segreto dell’Omnitrix.

